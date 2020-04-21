شكرا لقرائتكم خبر عن أبو زيد: سفر صالح سليم الدائم خارج البلاد تسبب في وصول معلومات مغلوطة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق أن الراحل صالح سليم رئيس الأهلي كان صريحا معهم خلال إبلاغهم بقرار رحيلهم عن القلعة الحمراء مع ربيع ياسين وعلاء ميهوب ومحمود صالح، قائلاً: "اجتمع بنا واكد أنه لن يكون لنا دور بالنادي فمن يرغب في الاعتزال فالنادي سيقوم بدوره في تنظيم مباراة اعتزال له أو يبحث عن نادٍ آخر لو فضل اللعب.

قال مارادونا النيل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، إن صالح سليم كان يتواجد كثيرًا خارج البلاد ولذلك كانت تصله معلومات غير كاملة بشأن الوضع، ولكنه كان شجاعًا بعد أبلغني بقرار الاستغناء عني بكل صراحة.

أوضح أنه تلقى عروضًا من الزمالك والإسماعيلي والقناة والمصري البورسعيدي، مشيرًا إلى أنه عقد جلسة مع المستشار جلال إبراهيم رئيس الزمالك السابق بعد تعرضه لضغوط من أحد أصدقائه، مشيرًا إلى أن كل العروض التي تلقاها لم يكن مقتنع بهان لذا قررت الاعتزال بعد رحيلي عن الأهلي.

أكد أنه كان من الصعب أن يلعب للزمالك، حيث ضغط عليه للجلوس مع مسئولي الزمالك، ولكن الجلسة مع جلال إبراهيم كانت ودية، مشددًا "لن أرتدى سوى الفانلة الحمراء".

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أوضح: مباراة اعتزالي تأخرت كثيرا حيث اعتزل عام 1996، وتأخرت لمدة 4 سنوات لأسباب غير مفهومة، بخلاف عدم وجود تعاون مع الإدارة في تلك الفترة، كما أنني لم أكن أرغب في إقامة مباراة اعتزال تقليدية، مؤكدا: "الأهلي لم يتحمل شيء في المباراة حتى الجانب الإعلاني أنا من تحملت تسويقه، واعتزالي جاء مع توقيت الانتخابات وقتها، والمباراة أخذت حوالي 5 شهور بسبب المفاوضات مع الاتحاد السعودي للموافقة على المشاركة والترتي لها، وكانت مباراة قوية، بسبب مستوى اتحاد جدة وقتها، وشعرت بأنني تورطت لقوة الفريق السعودي، وقد كان من الممكن أن تؤثر على موقف في الانتخابات التي ترشحت لها خلال مباراة اعتزالي، ولكن تمكنت من تسجيل هدف في الدقائق الأخيرة للمباراة".

أكمل: كنت على ثقة في دعم أعضاء الجمعية العموية بالأهلي لي في الانتخابات ، لاسيما وأنني دخلت الانتخابات مستقلا بدلا من الدخول في قوائم أندية، ولكن البعض صور وجود خناقات في اجتماعات المجلس بين صالح سليم وطاهر أبو زيد وهو كلام عارٍ تمامًا من الصحة.

تابع أن قرار التعاقد مع محمد فضل لاعب الفريق السابق تم اتخاذه في 5 دقائق عام 1997، بعد توصية مني ورحب صالح سليم بذلك وتم ضم اللاعب وقتها من نادي الصيد بعد تألقه في بطولة كأس العالم للشباب.