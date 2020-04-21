شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: عبدالله السعيد "مش ابن الأهلى".. و الزمالك لم يفاوضني على مدار التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن مسؤولو نادي الزمالك دخلوا معه في مفاوضات في أي فترة من الفترات ولم يعرض اسمه داخل ميت عقبة سواء خلال بدايته في الملاعب أو في الفترة الحالية.

وأوضح شريف إكرامى خلال تصريحات تلفزيوينية،"لم أحدد مصيري حتى الوقت الجاري، هناك بعض العروض أدرسها جيدًا وساستقر على النادي الذي أراه مناسب لي في الفترة المقبلة".

أشار شريف إكرامي إن تفاوض عبدالله السعيد، صانع ألعاب بيراميدز، مع نادي الزمالك خلال تواجده في صفوف النادي الأهلي، كان شيئًا طبيعيًا و عبدالله السعيد جاء الأهلي وكان لاعبًا في صفوف النادي الإسماعيلي قائلا "عبدالله السعيد مش ابن النادي الأهلي لذلك مفاوضاته مع الزمالك لم تكن صادمة بالنسبة لي ولعبدالله، أما دخول الزمالك في مفاوضات معي أو مع حسام عاشور مختلف تمامًا فنحن أبناء النادي الأهلي منذ الصغر وصعدنا من قطاع الناشئين".

وأشار شريف إكرامي إنه لا يوجد أي مهاجم خطير مقارنة بعماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادي الأهلي سابقًا وأنه لعب أمام مهاجمين داخل مصر وخارجها ولكنه لم يجد أخطر من عماد متعب، وذلك خلال تدربهم في القلعة الحمراء قائلا "ربما هناك مهاجمين مميزين ولكن المهاجم المرعب عماد متعب كنت أشعر بالخوف ولا أتوقع الزاوية التي يسدد فيها خلال التدريبات و مواجهة الترجي في 2012 الأصعب في حياتي.. ويليها لقاء الهزيمة بسداسية أمام غانا ولا أحد يكتب لي على تويتر فقط أقوم باستطلاع رأي زوجتي" .

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وأختتم شريف إكرامي إنه لم يتوقع نهائيًا تألق رمضان صبحي، مهاجم نادي هيدرسفيلد في صفوف النادي الأهلي بعد العودة للقلعة الحمراء على سبيل الإعارة و أن رمضان صبحي حقق نجاحًا كبيرًا بعد العودة للفريق الاحمر وظهر بشكل ملفت للغاية خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي، وأن ذلك الفضل يرجع إلى السويسري رينيه فايلر، الذي نجح في تطوير مستوى اللاعب.

وتطرق شريف إكرامي في حديثه عن زواج رمضان صبحي من شقيقته حبيبة إكرامي، قائلا: "رمضان صبحي كان يجلس معي في الغرقة بمعسكرات الأهلي، وأبلغني في رغبته بالزواج مبكرًا وأعتقد وقتها أن موضوع شقيقتي لم يكن تحدد أمامه، ولكنني نصحته بالزواج في وقت متأخر و في أحد الأيام وخلال تواجد في تدريبات الأهلي، تلقيت اتصالا من المنزل يبلغوني بأن رمضان صبحي يبفاتحني في الموضوع وهنا رأيته يسير في اتجاهات مختلفة حولي في الجيم بالتتش فاستدعته فورًا و قولتله عاوز أيه يا رمضان عرفت كل حاجة ولكنني رفضت في بداية الأمر بسبب صغر سنه، ولكن هو أصر ووافقت بعدها لأن اللاعب شخصيته أكبر من سنه وتفكيره يعجبني كثيرًا".