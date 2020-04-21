شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر أبو زيد : "شيطان" سبب عدم مشاركتى فى كأس العالم 1990 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق ووزير الرياضة الأسبق ، بدأت في الأهلي بعد الابتدائية وكنت أتدرب في نادي ايسكو وكانت اٌدار في طريقها أن تأخذني للانضمام إلى ايسكو ولكن كابتن شاكر عبادة والدكتور عمرو أبو المجد لعبوا دورا في انتقالي للأهلي، ووقعت عندما كنت في سن الـ11 عام 1973.

وأضاف مارادونا النيل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورت، كنت من عائلة متوسطة والدي مدرس لغة انجليزية ، وكان يشجعني على التدرب والاستمرار في لعب الكرة بعكس أولياء الأمور وقتها الذين كانوا يشجعون التعليم عن لعب الكرة.

وأضاف، جدي من والدتي وعدني لو لعبت مع الأهلي وعلق على مباراة لي الراحل محمد لطيف سيشتري لي سيارة، وبالفعل بعد أول مباراة ضد منتخب السويس على استاد القاهرة، وكان يعلق عليها لطيف، فوجئت به يمنحي ألفي جنيه لشراء سيارة وكنت من أول اللاعبين الذين يتقلدون سيارة ولم أحلم بما وصلت إليه مع الأهلي.

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أردف نجم الاهلي السابق، أنه بدأ مع المنتخبات في سن صغيرة وهو في سن 17 سنة وكان كابتن المنتخب وهو في سن 19 عام، رغم أنه كان من أصغر اللاعبين في صفوف الفراعنة، مشيرا إلى أنه من جذور صعيدية ونشأ في عائلة منضبطة وهو ما ساعد على تكوين شخصيته واحترمه لنفسه.

تابع أنه لم يتعرض للظلم كلاعب وحصل على حقوقه كاملة، ولكنه حرم من تمثيل الأهلي حوالي 4 سنوات ، مشيرا إلى أن هناك شيطان حال دون مشاركته في بطولة كأس العالم 1990، مشددا على أنه لم يكن على خلاف مع محمود الجوهري ولكن كان عنده وجهة نظر بأنه بحاجة إلى لاعبين يجيدون الأدوار الدفاعية وأن طاهر أبو زيد ليس من هذه النوعية من اللاعبين.

استطرد، أن طه اسماعيل مدرب المنتخب السبق لم يطالبه أية أدوار دفاعية عند توليه تدريب الفراعنة وكانت أفضل فتراتي في المنتخب تحت قيادته ، ولكنه شعر بالصدمة لاستبعاده من المشاركة في كأس العالم خاصة بعدما خاض فترة إعداد في ألمانيا وتدرب بقوة من أجل المشاركة في المونديال.