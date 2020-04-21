شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر الانسحاب من بطولة البلايستيشن بسبب الكيان الصهيوني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، الانسحاب من بطولة "فيفا" للبلايستيشن، بسبب وقوع الكيان الصهيوني في مجموعة واحدة مع منتخب مصر.

ويرسل اتحاد الكرة صباح اليوم الثلاثاء خطاب اعتذار رسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، عن عدم المشاركة في البطولة.

أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن والتي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم خلال الفترة من ٢١ حتي ٢٥ أبريل الجاري ، عن وقوع مصر ضمن المجموعة الثانية لفرق "الوسط" التي تضم كلا من تركيا وإسرائيل ورومانيا.

ويخصص الاتحاد الدولي لكرة القدم دخل بطولة البلاى ستيشن لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

و يفتتح الفريق الممثل لمصر مبارياته بمواجهة تركيا ذهاباً في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء الموافق ٢١ إبريل، وإياباً في الساعة ١٧.٤٠.

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بينما يلتقي أمام إسرائيل في نفس اليوم ، ذهاباً في الساعة ١٨.٢٠ ، وإياباً في الساعة ١٩.٠٠ بتوقيت القاهرة.

ويختتم الفريق الممثل لمصر مباريات بدور المجموعات بمواجهة رومانيا يوم الأربعاء الموافق ٢٢ إبريل، في تمام الساعة ١٧.٠٠ ذهابا ، و ١٧.٤٠ إيابا.

وتنص لوائح البطولة التي أعلن عنها "فيفا" إختيار لاعبين فقط لتمثيل كل بلد يشارك في البطولة علي أن يكون أحدهما علي الأقل لاعباً كرة قدم.

ويمثل مصر كل من أحمد حسن (كوكا) لاعب أوليمبياكوس اليوناني، ورامي سعد المصنف رقم 21 عالميا، واسلام سامي المصنف رقم ٤٣٢ عالمياً في لعبه البلاي ستيشن.

ووفقا لنظام بطولة فيفا 2020 للألعاب الإلكترونية للعبة البلاى ستيشن ON LINE ، فتم تقسيم المشاركين الي ثلاث مجموعات الأولي "الشرقية" يشارك بها منتخبات آسيا وأستراليا تضم ٦ فرق ، والثانية "الغربية" يشارك بها منتخبات أمريكا الشمالية والجنوبية وتضم ٩ فرق ، بينما المجموعة الثالثة "الوسطي" يشارك بها منتخبات أفريقيا وأوروبا والبلاد العربية وتضم ٢٨ فريقاً.

وكان من المفترض مشاركة أحمد الشيخ لاعب الأهلي لكن الأخير رفض مشاركة اللاعب.