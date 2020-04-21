شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل كارتيرون فى حظر كورونا لتأمين الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك يستغل تعليق النشاط بسبب كورونا لحسم بعض الملفات الخاصة باللاعبين والميركاتو الصيفى لترتيب أوضاع الفريق مبكرًا من حيث الصفقات الجديدة من ناحية وحسم ملفات اللاعبين الأجانب وتدعيم صفوف الفريق الأبيض، حيث يرصد ”الخليج 365” ماذا يفعل كارتيرون فى حظر كورونا بشأن ترتيب لبيت الأبيض فى التقرير التالى:

كشف الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى الزمالك، لجهازه المعاون عن رغبته فى انتقاء مجموعة من العناصر المميزة بقطاع الناشئين بقلعة ميت عقبة لدعم بها الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك.

وأوضح المدرب الفرنسى لجهازه المعاون أنه يرغب فى إعداد تقرير شامل عن مواهب قطاع الناشئين لتنمية مهاراتهم وتعزيز بهم الفريق الأول عند عودة النشاط الرياضى، المتوقف خلال الفترة الحالية، بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة خطر تفشى فيروس كورونا.

فيما استقر كارتيرون استمرار المغربى محمد أوناجم، جناح الفريق الأبيض، ضمن صفوف الفريق فى الموسم الجديد، بعد قرار الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق، باستمراره فى الموسم المقبل، حيث يرى كارتيرون أن المغربى أوناجم من اللاعبين المميزين الذين يضمهم الفريق ويجب استمراره ضمن صفوف قلعة ميت عقبة.

يدرس الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك تسجلات لمباريات الأندية التي يلعب ضمن صفوفها لاعبو الزمالك المعارين وذلك للوقوف علي مستواهم طوال الموسم قبل التوقف بسبب انتشار فيروس كورونا.

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ويشاهد كارتيرون مباريات الاتحاد السكندري الذي يضم أحمد رفعت ورزاق سيسيه وسموحة الذي يضم أحمد فتوح وطلائع الجيش الذي يضم محمد أشرف روقة وكلهم علي سبيل الإعارة حتي نهاية الموسم، من أجل تقييمهم وتحديد موقوفهم من العودة لصفوف الفريق فى الموسم الجديد من عدمه.

يدرس الفرنسى الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، خلال الوقت الحالى، ملف اللاعبين الأجانب لحسمه فى الموسم الجديد، انتظارا للائحة التى سيتم اعتمادها الموسم المقبل بشأن عدد اللاعبين الأجانب المسموح به لكل فريق، بعدما رفضت إدارة الزمالك المقترح الذى جاء من جانب اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة؛ بشأن تقليص عدد الأجانب فى كل فريق بالموسم الجديد وهو الاقتراح الذى تراه إدارة نادى الزمالك مرفوض تماما حيث يعود على الأندية بخسائر مالية وفنية لذا رفضته بشكل قاطع إدارة قلعة ميت عقبة.

ويمتلك الزمالك، 7 لاعبين أجانب هم فرجانى ساسى، محمد أوناجم، أشرف بن شرقى، كابونجو كاسونجو، ومعروف يوسف، وحميد أحداد، ورزاق سيسيه، ومن المنتظر أن تقوم إدارة الزمالك بتسويق بعض اللاعبين الأجانب فى الموسم المقبل على أن يحسم ذلك الملف.

يدرس الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، تدعيم الهجوم في الصيف المقبل بلاعبين علي اقل تقدير عقب زيادة احتمال رحيل الكونغولي كاسونجو مهاجم الفريق في حالة تطبيق قرار تقليص عدد الأجانب الموسم المقبل، حيث يرغب المدير الفنى في التعاقد مع مهاجم واحد فقط ليكون المهاجم الثالث مع مصطفي محمد وكاسونجو ولكن مع تقليص عدد الأجانب واحتمال رحيل كاسونجو اصبح الجهاز الفني يفكر في ضم لاعبين مهاجمين مع مصطفي محمد، وسط الأقاويل الواردة من داخل ميت عقبة عن رحيل عمر السعيد.