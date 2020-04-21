شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيم فايق: عامر عامر مرشح لتعويض إكرامى فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى إبراهيم فايق إن عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربى مرشح لتعويض شريف إكرامى حارس المرمى الأهلى بعد تأكد رحيل الأخير عن ناديه بنهاية الموسم الحالى.

وأضاف فايق فى برنامج الدرجة الثالثة الذى يقدمه على أون تايم 2 أن لجنة التخطيط بالنادى الأهلى تدرس بالتشاور مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للأهلى سبل تدعيم مركز حراسة مرمى الفريق الأحمر بعد رحيل شريف إكرامى بالرغم من تواجد الثلاثى محمد الشناوى وعلى لطفى والشاب مصطفى شوبير .

كان شريف إكرامى أعلن عن رحيله عن النادى الأهلى بنهاية الموسم الحالى بعد رحلة عطاء استمرت 23 سنة مفضلا الإنتقال لبيراميدز أملا فى المشاركة بشكل أساسى بعد وصوله لسن 34 عاما .

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كشف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأحمر مدرب محترم وواضح مع جميع اللاعبين، وسيحقق نجاحات كبيرة مع الفريق.

وأوضح شريف إكرامي خلال تصريحات تليفزيونية قائلاً: "إن فايلر مدرب واضح مع الجميع وعلاقتي جيدة معه على المستوى الشخصي رغم أنني لا أشارك معه في تشكيل الفريق وبعدما علم فايلر بالإعلان عن الرحيل عبر تويتر واستدعاني وعقد جلسة معي وطلب مني عدم الرحيل ثم استفسر عن أسباب الرحيل وعندما علم أنه بسبب رغبتي في المشاركة وافق على الرحيل لأنه لا يستطيع وعدي بالمشاركة وفايلر يتحدث مع جميع اللاعبين ودائمًا يبلغ اللاعبين بقرارته دون أن يخشى أحد ويعتمد على اللاعب الذي يركز في التدريبات وينفذ المطلوب منه".