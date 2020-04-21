شكرا لقرائتكم خبر عن حاوى الزمالك: علاقتى بالجمهور حرمتنى من الاحتراف فى باريس سان جيرمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة عبد اللطيف نجم الفريق الأول السابق لكرة القدم بالزمالك، أنه سبق وتلقى عرضًا للاحتراف فى صفوف فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، إلا أنه رفض العرض وقرر الاستمرار فى قلعة ميت عقب.

وقال عبد اللطيف في تصريحات عبر قناة الزمالك: "رفضت عروض احتراف بالجملة وعلى رأسها عرض من باريس سان جيرمان وعرض آخر من اليابان، وسبب رفضى هو علاقتى الوطيدة بجمهور الزمالك"، وتابع: "علاقتي بجمهور الزمالك أكثر من رائعة وعمري ما هلاقي جمهور يحبني بهذا الشكل".

انتزع حمادة عبد اللطيف، نجم الزمالك الأسبق، الآهات من أعماق القلوب وسحر الجماهير بمراوغاته الساحرة وفنياته العالية، ليسجل قصة تألق جميلة فى الملاعب المصرية لم ينصفها القدر واختار لها نهاية حزينة مع الفراعنة.

البداية الحقيقية لحمادة عبد اللطيف مع الزمالك كانت 1982 مع المدرب اليوغسلافي فيسوفيتش الذى بدأ الدفع به فى سن التاسعة عشرة فى مباراة ألمنيا والتى تحول بعدها لنجم فوق العادة، بعدما خطف الأضواء من أساطير الزمالك حسن شحاتة وفاروق جعفر وأحمد عبد الحليم.

Advertisements

توج الحاوى مع الزمالك العديد من البطولات، أبرزها لقب الدورى مرتين عامى 1983/1984 و1987/1988، وهو الموسم الذى حصلوا فيه على ثنائية الدورى والكأس الذى حصل عليه الموسم الذى سبقه أيضًا، ليكون حاصدا للقبى دورى ومثلهما للكأس، بالإضافة إلى حصوله على بطولتى دورى أبطال أفريقيا عامى 1984، و1986، بجانب البطولة الأفروآسيوية عام 1988.

تلقى "الحاوى" عرضاً للاحتراف فى باريس سان جيرمان بطل الدورى الفرنسى وقتها عن طريق مدربه الفرنسي كلود لوروا، المدير الفنى لكانون ياوندى الكاميرونى، إلا أن الزمالك رفض الاستغناء عن موهبة الحاوى.

ورغم الموهبة الفذة وإمكانية احترافه إلا أن الحاوى لم يكن له نصيب مع المنتخب المصرى، خاصة مع تولى محمود الجوهرى مقاليد الأمور 1988 قبل تصفيات مونديال 1990، والتى شهدت عنفوان توهج موهبة حمادة عبد اللطيف، بعدما حصد الثنائية المصرية وبطولة الأفروآسيوية عام 1988 ويستبعده من حساباته تماماً.

بعد المونديال لم يتحمل الحاوى اللعب فى مصر لينتقل إلى مرباط العمانى عام 1991، ويلعب له موسمًا واحدًا، ثم يرغب فى العودة ولكنه لم يجد له مكانًا فى الزمالك الذى كان يُدربه الأسكتلندى ديف مكاى، ثم يرحل للنجمة اللبناني مع عصام بهيج وتستقبله الجماهير استقبال تاريخى ويوقع على عقد بشرط جزائى 100 ألف دولار عام 1992.

وفى نهاية الرحلة تلقى الحاوى عروضاً من الأهلى والإسماعيلى والمصرى، إلا أن عبد اللطيف رفض حباً فى العودة للزمالك، إلا أن الشرط الجزائى لعب دور البطولة فى منع عودته للقلعة البيضاء ليعلن اعتزاله الساحرة المستديرة.