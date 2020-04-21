شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى: هناك من إرتدى شارة الأهلى وهو لا يصلح.. والمنتخب تأثر بسبب غياب القائد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن شارة الكابتن داخل الأهلي لن تتأثر في ظل رحيله ورحيل الثنائي حسام عاشور وأحمد فتحي.
وأشار شريف إكرامي إن استطلع رأي رمضان صبحي مهاجم المنتخب الوطني المحترف في صفوف هيدرسفيلد الإنجليزي والمعار في صفوف الأهلي، وزوجة شقيقته، وذلك قبل قرار الرحيل عن القلعة الحمراء قائلا " أنه أبلغ رمضان صبحي بالتفكير في الرحيل إلا أنه لم يبلغه بقرار الرحيل بعد اتخاذه مشددًا أنه لم يخبر أي أحد قبل إعلان الرحيل رسميًا و رحلت بعد تفكير طويلا، وأنا لا أرغب في إعتزال كرة القدم وأنا على دكة البدلاء، وأرى أنني أمامي سنوات أخرى داخل الملاعب و استمريت على دكة الأهلي لمدة موسمين ولا أشارك سوى في مباريات معدودة، ولكن دور الحارس الثاني لا يناسبني نهائيًا".
وتابع حارس مرمى فريق الأهلي إن رحيله عن القلعة الحمراء لن يؤثر على مشوار الفريق المحلي أو الإفريقي قائلا أن النادي الأهلي لا يقف على أحد لاعب سواء شريف إكرامي أو أي لاعب غيره، مشددًا أن النادي الأهلي أكبر من أي لاعب و قلقت قبل إعلان قرار الرحيل عن صفوف النادي الأهلي خوفًا من غضب الجماهيري تجاهيي، ولكن تفاجئت برد فعلهم عندما تمنوا لي التوفيق في الخطوة المقبلة وهنا وجدت حب منهم لم أراه ولم أتوقعه من قبل".
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