شكرا لقرائتكم خبر عن أكلات محظورة على نجوم الكرة.. "خارج نطاق الخدمة" فى الأعياد والمناسبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا الرياضيون بشكل عام ونجوم كرة القدم بشكل خاص نجدهم "خارج نطاق الخدمة" فى معظم الأعياد والمناسبات، نظرًا لصعوبة مشاركتهم فى الوجبات الدسمة التى يتم تناولها وفقًا لعادات وتقاليد المصريين منذ قديم الأزل.

نجوم كرة القدم مُجبرون على الابتعاد عن بعض الأكلات من أجل الحفاظ على معدل لياقتهم البدنية، وفى حالة مخالفة التعليمات سيصبح مصيرهم مجهولا خاصة أن تلك اللعبة تعتمد فى المقام الأول على لياقة اللاعب وما يقوم بتقديمه داخل المستطيل الأخضر.

شم النسيم أحد الموروثات الفرعونية المعتاد الاحتفال بها، ويقوم المصريون بأكل الأسماك المملحة "رينجة وفسيخ" وهى من ضمن الأكلات التى يحذر على الرياضيين تناولها خوفًا من السموم التى توجد بها، كما يشدد على عدم أكلها اذا كان اللاعب مرتبط بمباراة فى نفس اليوم، لما تسببه تلك الأكلات فى فقدان نسبة كبيرة من المياه المتواجدة بالجسم، ويحتاج اللاعب حينها لشرب الماء بكميات كبيرة فى حالة بذل جهد داخل الملعب.

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يعتاد المصريون على تناول الأكلات الدسمة خلال تناول وجبة الإفطار فى شهر رمضان المعظم، إلا أن الرياضيين ولاعبى كرة القدم يكون محظورا عليهم الإفراط فى تلك الأكلات التى تحمل سعرات حرارية عالية، وتتسبب فى زيادة الأوزان وفقدان اللاعب نسبة كبيرة من لياقته البدنية.

فى عيد الفطر المبارك اعتاد الشعب المصرى على الاحتفال به عن طريق "الكعك والبسكويت" وهى الأكلات التى تحمل سعرات حرارية عالية، لذلك يحذر على اللاعبين والرياضيين الافراط فى تناولها.

وفى عيد الأضحى يقوم المسلمون بذبح الأضاحى، ويعتاد فيه الاكثار من تناول اللحوم، وهى أيضًا من الأكلات المحظور على الرياضيين تناولها بافراط، ويضع كل جهاز فنى تعليمات يجب اتباعها لعدم تعرض اللاعبين للضرر.