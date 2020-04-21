طاهر أبو زيد: لا خلافات مع الخطيب.. وأدعمه في الانتخابات القادمة في حالة واحدة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق إنه تجمعه علاقات طيبة بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مشدداً على أنه لم يحدث في التاريخ أى اختلافات مع بيبو.

وأضاف أبو زيد خلال تصريحاته لقناة "أون تايم" أنه يدعم محمود الخطيب بصفته الرئيس الحالي وهو ما يجب على كل أهلاوي يدعم الكيان أن يفعله.

وأوضح طاهر " في الانتخابات الماضية دعمت محمود طاهر لأني أراه الأفضل في إدارة النادي الأهلي ويستحق المساندة والاستمرار بعد النجاحات التي حققها في الدور الماضية".

وتابع " عانى طاهر من قسوة في النقد وتعنت من الجهة الإدارية حتي رحل".

وأشاد طاهر أبو زيد بأداء فريق الأهلي وقال " فريق الكرة يسير بصورة ممتازة ويملك مدرباً رائعاً".

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وحول موقفه في الانتخابات القادمة في حالة رغبة المجلس الحالي في الاستمرار رد أبو زيد " الأمر سابق لأوانه ولو حقق المجلس الحالي نفس نجاحات مجلس طاهر سأدعمه".

وتطرق طاهر أبو زيد إلي ملف التجديد للرباعي حسام عاشور وشريف إكرامي وأحمد فتحي ووليد سليمان بعد التجديد للأخيرفقط.

وقال أبو زيد " من حق النادي واللاعب في هذا العصر البحث عن مصلحته وتقدير القيمة المالية كلاً حسب وجهة نظره مع حماية اللاعب الذي أعطى الكثير لناديه وأخص هنا فتحي".

وفسر " فتحي قدم الكثير للأهلي ومافعله مشروع في عالم الإحتراف وكان يجب حمايته من النادي أمام الانتقادات".

وضرب المثل "كنا قاسيين على عبد الله السعيد بعد رفضه لعرض مغر وأتضح بعد ذلك أنه يستحق أكبر من المبلغ الذي عرض عليه".

وأنهى طاهر موجهاً رسالة لحسام عاشور " أنصحه بالاعتزال في الأهلي ولكن هذا لا يمنع احترام رغبته لو قرر خوض تجربة أخرى".