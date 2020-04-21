ملف الإثنين..موقف أبو ريدة من انتخابات اتحاد الكرة..وفايلر يتحدث عن تجربته في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الإثنين 20 ابريل 2020.
الخليج 365 يحاور مساعد أجيري عن.. الإقصاء الأفريقي.. منتخب صلاح وأزمة وردة
طلبة يتحدث عن الخطاب الذي ابعده عن المشاركة في بطولة أفريقيا بالجابون
طاهر أبو زيد يعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة
حمادة طلبة يكشف كواليس لعبه كمهاجم قبل الانتقال للزمالك
من الشلل للتعافي .. حكاية نجم الأهلي السابق مع إصابة كادت تودي لبتر قدمه
طارق السعيد: أريد العودة إلى مصر.. وأناشد وزير الرياضة
العشري يكشف.. متى تكون الفرق جاهزة لعودة الدوري؟
رسميا.. الأهلي يرفض مشاركة الشيخ في بطولة فيفا الإلكترونية
فايلر يتحدث عن.. تجربته في مصر.. وماذا لو كان الأهلي خصما في "بوندسليجا"
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