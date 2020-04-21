طلبة يتحدث عن الخطاب الذي ابعده عن المشاركة في بطولة أفريقيا بالجابون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حمادة طلبة، لاعب الزمالك السابق، أن حين كان لاعبا مع المصري ويتواجد وقتها مع منتخب مصر، تسبب خطاب من حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي وقتها في عدم تواجده في أمم أفريقيا 2017.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" بعد انضمامي للمنتخب في ولاية هيكتور كوبر ، ارسل حسام حسن خطاب يفيد بانني غير ملتزم في التدريبات وهذا غير صحيح".

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وأضاف:" حين ذهبت لمعسكر المنتخب تحدث معي أسامة نبيه بشأن وصول خطاب من المصري يفيد بعد تواجده في التدريبات منذ فترة وعدم التزامه، الأمر الذي تسبب في اعادة تفكير جهاز المنتخب حول مشاركتي في أمم أفريقيا بالجابون 2017".

وأوضح، أن هذا الخطاب أنهى على مستقبله مع منتخب مصر، وتسبب في عدم تواجده بعدما بذل جهدا طوال الموسم الذي كان يسبق اقامة البطولة".

وأتم:" محمد صلاح كان سبب تواجدي في الجابون بعدما تحدث معي وباقي اللاعبين بضرورة تواجدي هناك من باب التكريم، لكني كنت حزين لعدم مشاركتي رغم تواجدي مع البعثة في الجابون".