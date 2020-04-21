طاهر أبو زيد يعلن موقفه من انتخابات اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد طاهر أبو زيد، وزير الشباب والرياضة الأسبق، أنه لا ينتوي الترشح لانتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم مقبلة، مشيدا بأداء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الجبلاية برئاسة عمرو الجنايني.

وقال طاهر أبو زيد، في تصريحات مقتضبة لبرنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس 1": "الحديث عن الترشح لانتخابات اتحاد الكرة سابق لأوانه، خاصةً أنها بعد عدة أشهر".

وأضاف: "ترشحي لانتخابات اتحاد الكرة غير وارد حتى الآن".

وتابع: "يجب في البداية الإشادة باللجنة الحالية التي تؤدي دورها جيدا".

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وانتقل طاهر أبو زيد للحديث عن حقيقة طلب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة توليه رئاسة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، ليرد ضاحكًا: "يُسأل فيها أشرف صبحي".

وأكمل: "تواصل معي وزير الشباب والرياضة لتولي رئاسة اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، وتناقشنا في الأمر".

وأكمل: "لا أقدر على الاعتذار، من الصعب رفض تلبية نداء الوطن هذا لا خلاف عليه، خاصةً أن الكرة المصرية كانت تمر بمحنة".

وأتم قائلا: "لكننا انتظرنا انتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر، قبل أن تنقطع الاتصالات بعد المسابقة".

يذكر أن فترة إدارة اللجنة المؤقتة المعينة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تنتهي في الصيف المقبل، ومن المفترض أن تتم إقامة الانتخابات لاختيار مجلس إدارة جديد قبل هذا الموعد.