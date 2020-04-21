حمادة طلبة يكشف كواليس لعبه كمهاجم قبل الانتقال للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد حمادة طلبة، لاعب الزمالك السابق، أن الفترة التي تواجد خلالها المدرب البرتغالي فيريرا كانت من أهم فتراته كلاعب كرة وتعلم خلالها الكثير.

وقال طلبة في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:" منذ قدوم فيريرا للزمالك ركز على تصحيح أخطاء الفريق مع الجيمع ومن بينهم أنا".

وأضاف: المدرب البرتغالي كان يحرص على تعديل طريقة اللعب لكل لاعب على حدى وتعلمت الكثير منه لكن أحمد عيد عبد الملك كان يغضب من بعض التوجيهات له بتصحيح الأخطاء التي كان يرتكبها خلال المران".

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وأوضح، أن تلك الفترة كانت مميزة للغاية وبعد 40 يوم من التدريب المستمر ظهرت النتيجة واصبح الفريق مختلف عما كان عليه قبل قدوم المدرب فيريرا.

وأشار إلى أن المدرب لم يكن يعتبر طارق حامد في تلك الفترة من اللاعبين الأساسيين، لافتا أنه تحدث مع حامد لتعديل اسلوب لعبه الذي كان يعتمد على القوة أكثر من التركيز في لعب الكرة وهذا الاسلوب لم يكن يفضله مدرب الزمالك.

وأتم تصريحاته:" كان حلمي اللعب للزمالك، لكن قبل الوصول لذلك خضت رحلة طويلة وكانت فترة رائعة حين لعبت مع أسمنت السويس وقتها لعبت في العديد من المراكز ومن بينها راس الحربة وسجلت مع الفريق 9 أهداف".