إكرامي يتحدث عن أسباب رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

أكد شريف إكرامي حارس مرمى النادي الأهلي، أن قرار رحيله عن الفريق جاء لسبيين، كان أحدهما شعوره بعدم التقدير إلى جانب رغبته في المشاركة بالمباريات.

وأشار إكرامي في تصريحات لبرنامج نمبر وان عبر قناة النهار، إلى أن رينيه فايلر المدير الفني للأهلي مانع رحيله، قبل أن يوافق بعد معرفته بالأسباب.

وقال حارس الأهلي: "شعرت بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معي للتجديد، وهو ما دفعني للرحيل ولكنه ليس السبب الوحيد، فأنا أريد أن أشارك في المباريات أيضًا".

وأكمل: "أبلغت رمضان صبحي بالتفكير في الرحيل إلا أنني لم أبلغه بالقرار النهائي بعد إتخاذه، ولم أخبر أي شخص آخر حتى الإعلان عن قراري رسميًا".

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وأضاف: "لا أرغب في اعتزال كرة القدم وأنا على مقاعد البدلاء، أرى أن أمامي سنوات أخرى للتواجد في المباريات، تواجدت احتياطيًا في الأهلي لموسمين ولكن دور الحارس الثاني لا يناسبني".

وأردف: "عندما علم فايلر برحيلي عبر تويتر استدعاني وعقد جلسة معي وطلب عدم الرحيل، ثم استفسر عن الأسباب وعندما علم أن المشاركة هي السبب وافق على قراري لأنه لم يستطع أن يعدني بالمشاركة".

وأوضح: "هناك من ارتدي شارة القيادة وهو لا يصلح لها، الشخصية داخل الملعب وخارجه أيضًا يجب أن تصلح لهذا الدور، لا أن يتم الاختيار بالأقدمية".

واختتم: "مثلا، محمد أبو تريكة لم يرتدي شارة القيادة كثيرًا ولكن هو شخص قيادي وتشعر بالاطمئنان عند تواجده داخل الملعب، وشخصيته كافية لذلك".