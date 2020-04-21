خاص- اتحاد الكرة ينوي الانسحاب من بطولة فيفا لـ"بلاي ستيشن"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

ينوي اتحاد الكرة المصري، الاعتذار عن عدم المشاركة في بطولة الألعاب الإلكترونية "بلاي ستيشن" التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بداية من يوم الثلاثاء.

مصدر داخل اتحاد الكرة -تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن لجنة إدارة الجبلاية الحالية تنوي الانسحاب من المسابقة وعدم المشاركة بها.

وكان اتحاد الكرة المصري قد أعلن في وقت سابق، إقامة فيفا لقرعة البطولة، والتي أوقعت مصر ضمن المجموعة الثانية لفرق الوسط إلى جانب تركيا، إسرائيل ورومانيا.

وسبق لاتحاد الكرة أن أشار إلى تواجد الشيخ لاعب الأهلي إلى جانب أحمد حسن "كوكا" لاعب أولمبياكوس اليوناني، رامي سعد المصنف رقم 21 عالميًا وإسلام سامي المصنف 432 عالميًا كممثلين لمصر في البطولة.

الجدير بالذكر أن أحمد الشيخ أعلن اعتذاره عن عدم المشاركة في البطولة، قبل أن ينشر الأهلي خبرًا عبر موقعه الرسمي برفض مشاركة لاعبه في البطولة.