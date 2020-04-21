من الشلل للتعافي .. حكاية نجم الأهلي السابق مع إصابة كادت تودي لبتر قدمه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عادل مصطفى، لاعب الأهلي السابق، أنه تعرض للإصابة خطيرة كانت من الأسباب الرئيسية في رحيله عن القلعة الحمراء.

وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس:"كنت وقتها لم اتخطى 21 عاما وتعرض لإصابة خطيرة في مباراة أمام بلدية المحلة، تسببت في "شلل" وجلوسي في المنزل لمدة 8 أشهر".

وأضاف:" الكثير من الجماهير لا تعلم أن سبب رحيلي عن الأهلي تعرضي لإصابة خطيرة بعد تألقي في بداية مسيرتي مع الفريق".

وأوضح:"حدث لي في تلك المباراة ما يشبه الشلل وكان هيحصلي بتر، في مبارة بلديه المحلة اصيبت ووضعت ماء ساخن على قدمي بمعرفة طبيب الفريق وقتها، اشترينا وقتها شاي ساخن ووضعناه في زجاجه لاضعها على قدمي لتسوء الأمور بعدها".

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وتابع:" سافرت المانيا 3مرات، أخبروني أننى لن استطيع العودة لممارسة كرة القدم مرة أخرى، وفي تلك الفترة استخدمت جهاز في قدمي لاستطيع المشي".

وأشار إلى أن بعد عودته لمصر تحدث معه البعض لاعلان اعتزاله، وكان عمره وقتها 21 سنة، وكان اول سنة له في الدرجة الاولي.

وأكد، أنه فضل رفع الحرج عن إدارة الأهلي بعدما تعافي وقرر أن يغادر النادي ليبحث عن فريق يشارك معه، بعدما تأكد صعوبة المشاركة مع الأهلي لان مستواه وقتها لم يكن بنفس مستوى الصفقات الجديدة بسبب تلك الإصابة.

وأتم :"قعدت سنتين بعد ما مشيت من الاهلي كنت بعاني وبنام بمسكنات، روحت بعدها اسمنت السويس وبعد ذلك فريق انبي ، لكن لا أحب أن ازايد بتلك الفترة التي مررت بها".