شريف إكرامي: الأهلي تأخر في التفاوض معي ورغبتي في المشاركة وراء قرار الرحيل

قال شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن قرار رحيله عن القلعة الحمراء هو الأصعب خلال مسيرته داخل الملاعب على مدار حياته.

وأكد إكرامي في تصريحات في برنامج "نمبر

وان" على قناة "النهار"، أن شعر بعدم تقدير من الإدارة بسبب تأخر المفاوضات معه بشأن التجديد وهو ما دفع لاتخاذ قرارًا مبكرًا بالرحيل عن صفوف الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح: "تأخر المفاوضات معي ليس السبب الوحيد الذي دفعني للرحيل، ولكن أريد أن أشارك في المباريات أيضًا، وفكرت كثيرًا حتى عملت جيدًا أن مشاركتي مع الأهلي ستكون صعبة في ظل تألق محمد الشناوي الذي أتمنى له دوام التوفيق والتألق".