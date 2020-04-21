الأهلي يقرر عودة أكرم توفيق ومحمد شريف وعمار حمدي

أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين أن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، وافق على عودة الثلاثي المعار أكرم توفيق من الجونة، ومحمد شريف

من إنبي، وعمار حمدي من طلائع الجيش، إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح عمر ربيع ياسين فى برنامجه نمبر وان المذاع على قناة النهار أن المدير الفني أبدي إعجابه بقدرات الثلاثي لاسيما بعد تألقهم اللافت للنظر مع أنديتهم، مؤكدًا أنهم سيكون لهم دور مع الفريق في الفترة المقبلة.