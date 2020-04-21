طارق العشري يرفض العودة السريعة للدوري

أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري، رفضه التسرع في استئناف بطولة الدوري المممتاز مرة أخرى.

وقال العشري في تصريحات تليفزيونية "الأندية تحتاج إلى

أكثر من 6 أسابيع للاستعداد لعودة المباريات، فأعتقد أن اللاعبين يعانون من الجلوس في المنزل لفترة طويلة".

وأردف "اعذر اللاعبين فالجلوس بدون تدريبات لفترة طويلة أمر صعب، ولذلك إتحاد الكرة لابد أن يمنح الأندية 6 أسابيع من اجل إعداد اللاعبين بشكل جيد قبل استئناف النشاط، فالعودة السريعة قد تتسبب في إصابات اللاعبين".