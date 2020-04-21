الزمالك يوافق على بيع حميد أحداد للرجاء المغربي نهائيًا

كشف الإعلامي عمر ربيع ياسين أن مسئولي الزمالك وافقوا على بيع المغربي حميد أحداد إلى الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأكد عمر ربيع ياسين فى برنامجه نمبر وان المذاع على قناة النهار أن مسئولي الرجاء أبدوا رغبتهم في التعاقد مع لاعب الزمالك بعد تألقه مع الفريق، حيث يلعب لهم على سبيل الإعارة هذا الموسم. على قناة النهار أن مسئولي الرجاء أبدوا رغبتهم في التعاقد مع لاعب الزمالك بعد تألقه مع الفريق، حيث يلعب لهم على سبيل الإعارة هذا الموسم.

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