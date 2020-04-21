راكيتيتش يحسم موقفه من الرحيل عن برشلونة

حسم الكرواتي إيفان راكيتيتش، نجم خط وسط برشلونة الإسباني، موقفه من الرحيل عن صفوف الفريق الكتالوني. وكانت تقارير صحفية أشارت إلى وجود رغبة من نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. الإيطالي في التعاقد مع راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وقالت صحيقة موندو ديبورتيفو الإسبانية أن يوفنتوس لم يقم بأي خطوة بخصوص التعاقد مع راكيتيتش. بأي خطوة بخصوص التعاقد مع راكيتيتش. واوضحت أن راكيتيتش لم يكن ينتظر عرض من يوفنتوس، وإنم يفكر في البقاء بين جدران الفريق الكتالوني في الوقت الحالي أو حسم مستقبله بنفسه، دون إنتظار عرض بعينه

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