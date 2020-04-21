زيدان يستعد لقيادة ريال مدريد في حرب مع برشلونة من أجل مدافع بايرن ميونخ “ألابا”

كثفت إدارة نادي ريال مدريد في الفترة السابقة من استفسارها، حول إمكانية ضم مدافع نادي بايرن ميونخ “دافيد ألابا”، خلال سوق صفقات الصيف المقبل.

وبات من المنتظر رحيل صاحب الـ28 عامًا عن صفوف الفريق البافاري بانتهاء الموسم الحالي، في ظل عدم توصله لاتفاق حول تجديد عقده، ووجود إغراءات من قطبي الكرة الإسبانية برشلونة وريال مدريد.

وربط بايرن ميونيخ “دافيد ألابا” ببرشلونة في عدة مناسبات في الماضي، ولا يزال حتى وقت كتابة تلك السطور مرتبط باللعب في الكامب نو، ولكن مع توقف مفاوضات تجديد العقد مع بطل البوندسليجا، ظهر المدافع المتميز أيضًا على رادار ريال مدريد.

ونشرت صحيفة بيلد يوم الإثنين تقريرًا يتحدث عن أن ألابا لا يستبعد إمكانية تغيير النادي، وحاليًا يتنافس فريق ريال مدريد مع غريمه برشلونة من أجل التوقيع مع النمساوي.

وأكدت الصحيفة أن “زين الدين زيدان” سيرسل عرضًا إلى الظهير الأيسر، حيث جاء نص التقرير “مدرب ريال مدريد مهتم بـ ألابا من حيث الفكرة، وهو يراه في فريقه في المستقبل القريب”.

ومع ذلك، فإن مطالب تخفيض ميزانية الرواتب يمكن أن تضع القيود على الصفقة، وسيتعين على الميرنجي أيضًا إضافة رسوم انتقال إذا أرادوا انتزاعه من بايرن ميونيخ، ويدرك الجانب الألماني أنه سيكون من الصعب على مدريد أن تضم ألابا في الفترة الحالية.