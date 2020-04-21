زيدان يستعد لقيادة ريال مدريد في حرب مع برشلونة من أجل مدافع بايرن ميونخ “ألابا”

وربط بايرن ميونيخ “دافيد ألابا” ببرشلونة في عدة مناسبات في الماضي، ولا يزال حتى وقت كتابة تلك السطور مرتبط باللعب في الكامب نو، ولكن مع توقف مفاوضات تجديد العقد مع بطل البوندسليجا، ظهر المدافع المتميز أيضًا على رادار ريال مدريد.
وأكدت الصحيفة أن “زين الدين زيدان” سيرسل عرضًا إلى الظهير الأيسر، حيث جاء نص التقرير “مدرب ريال مدريد مهتم بـ ألابا من حيث الفكرة، وهو يراه في فريقه في المستقبل القريب”.
ومع ذلك، فإن مطالب تخفيض ميزانية الرواتب يمكن أن تضع القيود على الصفقة، وسيتعين على الميرنجي أيضًا إضافة رسوم انتقال إذا أرادوا انتزاعه من بايرن ميونيخ، ويدرك الجانب الألماني أنه سيكون من الصعب على مدريد أن تضم ألابا في الفترة الحالية.
يذكر أن وكيل أعمال “ديفيد ألابا” هو “بيني زاهافي”، والذي لا يمتلك تاريخًا جيدًا مع إدارة ريال مدريد، بعد التفاصيل الشهيرة لفشل انتقاله موكله “روبيرت ليفاندوفسكي” إلى السانتياجو بيرنابيو في وقت سابق خلال مسيرته الاحترافية.
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