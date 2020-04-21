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أتليتكو مدريد يرد على عرض آرسنال لضم توماس بارتي

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سامي مصطفى 0 تبليغ

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وبات “ميكيل آرتيتا” حريصاً على التوقيع مع لاعب خط الوسط الأفريقي، ويعتقد أن إدارة الجانرز اتصلت بوكيل بارتي في الشهرين الماضيين، من أجل الاستفسار حول إمكانية الحصول عليه.

وتطور بارتي كثيرًا منذ انضمامه إلى أتليتيكو، لكن عقده يتواجد بيه شرط جزائي بسعر في المتناول قيمته 43.5 مليون جنيه استرليني وآرسنال على استعداد لتفعيل هذا البند ودفع المقابل.

أتليتكو مدريد يرد على عرض آرسنال لضم توماس بارتي
أتليتكو مدريد يرد على عرض آرسنال لضم توماس بارتي-توماس بارتي لاعب أتلتيكو مدريد (صور:AFP)

وباتت محاولات أتليتيكو يائسة للحفاظ على بارتي، ولكن في حالة بيعه تعتقد الإدارة أنه يستحق أكثر بكثير من شرطه الجزائي، لذلك تسعى لتجديد عقده والإبقاء عليه في الفريق.

وأشارت صحيفة “ماركا” أن الرئيس “إنريكي سيريزو” أعطى وعدًا للاعب صاحب الـ24 عامًا، أنه في حالة تجديد تعاقده لن يقف في طريقه، ولكنه سوف يعطي ناديه فرصة للحصول على اليد الأقوى في المفاوضات مع أي فريق مُهتم بالحصول عليه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على ميركاتو اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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