أتليتكو مدريد يرد على عرض آرسنال لضم توماس بارتي

وبات “ميكيل آرتيتا” حريصاً على التوقيع مع لاعب خط الوسط الأفريقي، ويعتقد أن إدارة الجانرز اتصلت بوكيل بارتي في الشهرين الماضيين، من أجل الاستفسار حول إمكانية الحصول عليه.

وتطور بارتي كثيرًا منذ انضمامه إلى أتليتيكو، لكن عقده يتواجد بيه شرط جزائي بسعر في المتناول قيمته 43.5 مليون جنيه استرليني وآرسنال على استعداد لتفعيل هذا البند ودفع المقابل.

وباتت محاولات أتليتيكو يائسة للحفاظ على بارتي، ولكن في حالة بيعه تعتقد الإدارة أنه يستحق أكثر بكثير من شرطه الجزائي، لذلك تسعى لتجديد عقده والإبقاء عليه في الفريق.