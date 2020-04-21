أتليتكو مدريد يرد على عرض آرسنال لضم توماس بارتي

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وتطور بارتي كثيرًا منذ انضمامه إلى أتليتيكو، لكن عقده يتواجد بيه شرط جزائي بسعر في المتناول قيمته 43.5 مليون جنيه استرليني وآرسنال على استعداد لتفعيل هذا البند ودفع المقابل.
وباتت محاولات أتليتيكو يائسة للحفاظ على بارتي، ولكن في حالة بيعه تعتقد الإدارة أنه يستحق أكثر بكثير من شرطه الجزائي، لذلك تسعى لتجديد عقده والإبقاء عليه في الفريق.
وأشارت صحيفة “ماركا” أن الرئيس “إنريكي سيريزو” أعطى وعدًا للاعب صاحب الـ24 عامًا، أنه في حالة تجديد تعاقده لن يقف في طريقه، ولكنه سوف يعطي ناديه فرصة للحصول على اليد الأقوى في المفاوضات مع أي فريق مُهتم بالحصول عليه.
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