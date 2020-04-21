الامارات | «تغريدة» تهدّد محمد صلاح بخسارة ملايين الدولارات

شكرا لقرائتكم خبر عن «تغريدة» تهدّد محمد صلاح بخسارة ملايين الدولارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر اللاعب المصري محمد صلاح تغريدة على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قبل أن يقوم بحذفها بسبب ارتكابه خطأً فادحاً قد يكلفه خسارة الملايين من الدولارات. وتعاقد لاعب ليفربول الإنجليزي مع شركة أوبو للهواتف، إذ نشر صوراً لأحدث هواتف الشركة، ولكن النجم المصري، استخدم هاتفه الآيفون، لتظهر الدعاية للشركة عن طريق شركة منافسة. وقام صلاح بحذف التغريدة، وذلك بعد تلقيه انتقادات من متابعيه بسبب هذا الخطأ الفادح، الذي قد يكلفه خسارة تعاقده مع شركة أوبو. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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