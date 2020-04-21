الامارات | 1106مشاركين في سباق أبوظبي «خلك في البيت للجري»

شكرا لقرائتكم خبر عن 1106مشاركين في سباق أبوظبي «خلك في البيت للجري» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تفاعل 1106 مشاركين، منهم 154 من السعودية في سباق خلك في البيت للجري، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي يومي الجمعة والسبت الماضيين، ضمن مبادراته لتفعيل الأنشطة الرياضية (عن بُعد)، وتعزيز التواصل مع فئات المجتمع.

وقال بيان صحافي: «شهد سباق مسافة 3 كم مشاركة 290 (122 من الذكور + 168 من الإناث)، ومسافة 5 كم 355 (194 رجلاً + 161 امرأة)، ومسافة 10 كم 352 (260 رجلاً + 92 امرأة)، إضافة إلى مسافة 1 كم المخصصة لصغار السن، التي شارك فيها 109 (64 فتى + 45 فتاة)، حيث وصل عدد المشاركين الذكور في السباق بشكل عام إلى 640 مقابل 466 من الإناث».

وتمكن المشاركون من ممارسة رياضة الجري على جهاز المشي أو في حديقة المنزل وحتى حول الصالة من خلال ربط تقنيات مختلف ساعات اليد الرياضية بالنظام المعمول به، والذي يتيح معرفة الزمن المستغرق في قطع المسافة التي تم اختيارها من قبل المشارك.