الامارات | 5 مفاهيم خاطئة للأندية حول عودة دوري الخليج العربي

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مفاهيم خاطئة للأندية حول عودة دوري الخليج العربي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مصدر مسؤول، لـ«الإمارات اليوم»، أن الكثير من أندية دوري الخليج العربي لكرة القدم يساورها القلق من بداية التحضيرات الفنية لدى عودة النشاط، بعد انتهاء فترة التوقف الطويلة للمباريات بسبب جائحة كورونا (كوفيد-19)، وكذلك من موقف اللاعبين الأجانب الذين تنتهي عقودهم، والمعارين، والخسائر المالية التي ستتكبدها نظير تمديد مسابقة الدوري حتى أكتوبر المقبل كما هو التوجه حالياً، فضلاً عن الصعوبات التي ستعانيها للتعاقد مع لاعبين جدد عقب انتهاء الدوري.

وكان اجتماع مجلس إدارة رابطة المحترفين لكرة القدم، الذي عقد أول من أمس، لدراسة السيناريوهات المقدمة من اللجنة الفنية حول مصير الموسم الكروي، وأكدت الرابطة أن حسم الموضوع بشكل نهائي في قرار سيصدر لاحقاً، شرط صدور قرار من السلطات الصحية في الدولة بهذا الخصوص.

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ورصد المصدر خمسة مفاهيم خاطئة للأندية حول عودة دوري الخليج العربي، في النقاط التالية:

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