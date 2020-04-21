الامارات | الفاضل سانتو: من المحزن غياب النصر عن لقب الدوري فترة طويلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الفاضل سانتو: من المحزن غياب النصر عن لقب الدوري فترة طويلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعرب لاعب فريق النصر السابق، الأسطورة السودانية الفاضل سانتو، عن حزنه الكبير لابتعاد فريق النصر عن منصات التتويج بدوري الخليج العربي منذ أخر مرة حقق فيها اللقب موسم 1985-1986، مؤكداً أن السمعة الكبيرة لـ«العميد» تحتم عليه أن يكون منافساً في لقب الدوري وإعادته لخزائنه من جديد، خصوصاً أنه لا ينقصه شيء بل القليل من العمل.

وقال لـ«الإمارات اليوم» إن النصر فريق عريق ومن المحزن أن يغيب عن منصة الدوري طوال هذه الفترة، وأضاف: «أتمنى أن يتم اعداد فريق للمستقبل، وأن يبدؤوا في ذلك من الآن، بوضع لبنات تؤسس لفريق قوي قادر على إعادة كتابة التاريخ وبالفوز باللقب الغائب طوال هذه الفترة، وأنا أحرص على متابعة مباريات الفريق من مكان إقامتي في السودان عبر التلفزيون، الفريق يقدم كرة قدم جماعية لذلك لا يمكنني القول إن هنالك لاعباً مميزاً بعينه».

واعتبر الفاضل سانتو أن الجيل السابق من اللاعبين المواطنين لايزال هو الأفضل، وقال: «صحيح أن لاعب الجزيرة عمر عبدالرحمن هو أبرز اللاعبين الحاليين، لكنه لا يمكن أن يلحق بالمستوى الذي كان يمتلكه اللاعبون السابقون أمثال فهد خميس وعدنان الطلياني وسالم بوشنين، لأن ذلك الجيل هو من كان سبباً في التعريف بكرة القدم الإماراتية للخارج».

وحول تفاصيل تعاقده مع «العميد» الإماراتي، أوضح الفاضل سانتو أن نادي النصر كان في زيارة للسودان، ومن بين أعضاء الوفد كان الشيخ مانع بن خليفة آل مكتوم الذي تولى المفاوضات معه ومع لاعب الهلال علي قاقرين، وقال «التحقت بالفريق وسافرت معه في جولته العربية التي زرنا فيها سورية والأردن، وخضنا عدداً من المباريات قبل التوجه إلى الإمارات».

Advertisements

واستغرب الأسطورة السودانية المبالغ الضخمة التي وصلت لها رواتب لاعبي كرة القدم العالميين على غرار الارجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كرستيانو رونالدو في الفترة الحالية ووصفها بالمبالغ الفلكية، وقال: «في الأخير هو رزق كتبه الله لهم، فلاعبون أمثال مارادونا وبيليه لم يجدوا مثل هذه الرواتب، لأن كرة القدم أصبحت حالياً عبارة عن تجارة».

وأعرب الفاضل سانتو عن سعادته بالتقدير الذي يجده من دولة الإمارات خاصة نادي النصر في كل زيارة يحضر فيها إلى دبي.

«جيل الطلياني كان سبباً في التعريف بكرة القدم الإماراتية للخارج».