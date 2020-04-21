شكرا لقرائتكم طارق العشرى: أحمد ياسر خانه التعبير والصراحة الزايدة ماتنفعش على الشاشة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشرى، المدير الفنى لفريق الكرة بالنادى المصرى البورسعيدى، أن أحمد ياسر لاعب المصرى خانه التعبير في تصريحاته والتى تسببت فى إثارة الجدل.

وكشف مدرب المصرى في مداخلة مع طارق يحيى ببرنامج "زملكاوى": "الصراحة الزايدة دى ماتنفعش على الشاشة كدة، أحمد ياسر خانه التعبير، وأرى دائماً أن ينظر كل لاعب لنفسه ولا ينتقد أو يقيم زملائه من اللاعبين".

وأضاف العشري: "أحمد ياسر شخص صريح للغاية لا يعرف اللف والدوران ولكن هناك شروط لما يقوله اللاعبون عبر الشاشات".

وتابع العشرى أن النادى المصرى قام بمنع جميع اللاعبين من التصريحات الصحفية منعاً من حدوث أزمات، وفرض عقوبات على اللاعبين الذين صدر منهم هذه التصريحات.

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وعن عودة الدورى، قال العشرى: أن الأندية تحتاج إلى وقت أكثر من 6 أسابيع لتحضير لاعبيها لعودة المسابقات المحلية حال اتخذا قرار باستئناف النشاط الرياضي.

وأضاف مدرب المصرى: "اللاعيبة المورتور بتاعها فوّت من القعدة في البيت"، موضحا: "أعذر اللاعب المصري وأعلم أن جلوسه دون خوض التدريبات أمر مزمن للغاية بالنسبة له".

وواصل العشري تصريحاته: "على اتحاد الكرة أن يمنح وقت لا يقل عن 6 أسابيع لكل نادي من أجل تجهيز اللاعبين بديناً في حالة عودة النشاط الكروي في مصر، فالعودة السريعة دون تحضير قد تسبب كوارث واصابات بالغة للاعبين".