شكرا لقرائتكم حمادة صدقي: مش عارفين الدوري هايرجع امتى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد حمادة صدقي، المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي سموحة، ان عودة بطولة الدوري المصري الممتاز حتى الآن ليست معلومة ( مش عارفين الدوري هايرجع امتى) ، لصعوبة الوضع الحالي بسبب انتشار فيروس كورونا. وقال صدقي في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس: يجب على اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة وضع عدة سيناريوهات لعودة الدوري". Advertisements اضاف حمادة صدقي: " اتابع تدريبات فريقي عن بعض وفقا للبرنامج الموضوع للحفاظ على اللياقة البدنية لجميع لاعبي الفريق". تابع حمادة صدقي ، أنه في حالة صدور قرار باستكمال المسابقة في شهر يونيو المقبل سيحتاج الفريق لـ 5 اسابيع على الأقل لكي يكون جاهز للمنافسة، مشدداً أن اي لاعب لم يكن منتظم بشكل دوري في التدريبات خلال فترة التوقف سيحتاج لـ 7 أسابيع حتى يكون جاهز لاستكمال الدوري مع فريقه".

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