شكرا لقرائتكم أبو زيد: الجوهري استبعدني من مونديال 90 بسبب عدم أداء أدوار دفاعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طاهر أبو زيد نجم الأهلي السابق، بدأت في الأهلي بعد الابتدائية وكنت أتدرب في نادي ايسكو وكانت اٌدار في طريقها أن تأخذني للانضمام إلى ايسكو ولكن كابتن شاكر عبادة والدكتور عمرو أبو المجد لعبوا دورا في انتقالي للأهلي، ووقعت عندما كنت في سن الـ11 عام عام 1973.

قال مارادونا النيل في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، كنت من عائلة متوسط والدي مدرس لغة انجليزية ، ووالدي كان يشجعني على التدرب وأستمر في لعب الكرة بعكس أولياء الأمور وقتها الذين كانوا يشجعون التعليم عن لعب الكرة، وكنت أصغر أخوتي.

تابع: جدي من والدتي وعدني لو لعبت مع الأهلي وعلق على مباراة لي الراحل محمد لطيف سيشتري لي سيارة، وبالفعل بعد أول مباراة ضد منتخب السويس على استاد القاهرة، وكان يعلق عليها لطيف، فوجئت به يمنحي ألفي جنيه لشراء سيارة وكنت من أول اللاعبين الذين يتقلدون سيارةن ولم أحلم بما وصلت إليه مع الأهلي.

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أردف أنه بدأ مع المنتخبات في سن صغيرة وهو في سن 17 سنة وكان كابتن المنخب وهو في سن 19 عام، رغم أنه كان من أصغر اللاعبين في صفوف الفراعنة، مشيرا إلى أنه من جذور صعيدية ونشأ في عائلة منضبطة وهو ما ساعد على تكوين شخصيته واحترمه لنفسه.

تابع أنه لم يتعرض للظلم كلاعب وحصل على حقوقه كاملة، ولكنه حرم من تمثيل الأهلي حوالي 4 سنوات ، مشيرا إلى أن هناك شيطان حال دون مشاركته في بطولة كأس العالم 1990، مشددا على أنه لم يكن على خلاف مع محمود الجوهري ولكن كان عنده وجهة نظر بأنه بحاجة إلى لاعبين يجيدون الأدوار الدفاعيةن وأن طاهر أبو زيد ليس من هذه النوعية من اللاعبين.

استطرد: أن طه اسماعيل مدرب المنتخب السبق لم يطالبه أية أدوار دفاعية عند توليه تدريب الفراعنة وكانت أفضل فتراتي في المنتخب تحت قيادته ، ولكنه شعر بالصدمة لاستبعاده من المشاركة في كأس العالم خاصة بعدما خاض فترة إعداد في ألمانيا وتدرب بقوة من أجل المشاركة في المونديال.