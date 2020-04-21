شكرا لقرائتكم أيمن المزين يتحدث عن احتياجات طنطا لعودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث أيمن المزين المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي طنطا،عن الفترة التي يحتاجها فريقه والأندية للعودة من جديد للمشاركة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وأكد أيمن المزين في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" عبر شاشة قناة "الزمالك" أنه من الصعب استكمال بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، مشيرًا إلى أن اللاعبين يحتاجون إلى شهر ونصف من أجل إعدادهم.

اضاف أيمن المزين : "لا يمكن لأحد اتخاذ قرار نهائي بشأن الدوري، ولكن أرى أنه من الصعب استكماله خلال هذا الموسم".

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وأوضح: "إذا طالت فترة توقف الدوري أرى أنه يتم إلغاءه وكأنه لم يكن، ونبدأ دوري جديد".

وتابع: "نحتاج شهراً ونصف لإعداد اللاعبين، وأتابع اللاعبين يوميا، فهم يؤدون تدريبات يومية في المنزل".

وأردف المدير الفني لنادي طنطا: "هذه أطول فترة راحة شهدناها في الفترة الأخيرة، ومن الممكن أن تتجاوز فترة التوقف شهر مايو".

واختتم المزين تصريحاته: "الضرر المادي له توابعه على كل الأندية في الدوري، ولابد أن نتحمل هذه الظروف، يجب أن نساند النادي وإدارته حتى يُستأنف النشاط مرة أخرى".