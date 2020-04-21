شكرا لقرائتكم طارق العشري: التسرع فى عودة الدورى سيحدث كارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كشف طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري، أن الأندية تحتاج إلى وقت أكثر من 6 أسابيع لتحضير لاعبيها لعودة المسابقات المحلية حال اتخذا قرار باستئناف النشاط الرياضي.
وقال العشري فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى طارق يحيى في برنامج "زملكاوي": "اللاعيبة المورتور بتاعها فوّت من القعدة في البيت"، موضحا: "أعذر اللاعب المصري وأعلم أن جلوسه دون خوض التدريبات أمر مزمن للغاية بالنسبة له".
وواصل العشري تصريحاته: "على اتحاد الكرة أن يمنح وقت لا يقل عن 6 أسابيع لكل نادي من أجل تجهيز اللاعبين بديناً في حالة عودة النشاط الكروي في مصر، فالعودة السريعة دون تحضير قد تسبب كوارث واصابات بالغة للاعبين".
كانت هذه تفاصيل خبر طارق العشري: التسرع فى عودة الدورى سيحدث كارثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.