شكرا لقرائتكم طارق العشري: التسرع فى عودة الدورى سيحدث كارثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف طارق العشري، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي المصري، أن الأندية تحتاج إلى وقت أكثر من 6 أسابيع لتحضير لاعبيها لعودة المسابقات المحلية حال اتخذا قرار باستئناف النشاط الرياضي.

وقال العشري فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى طارق يحيى في برنامج "زملكاوي": "اللاعيبة المورتور بتاعها فوّت من القعدة في البيت"، موضحا: "أعذر اللاعب المصري وأعلم أن جلوسه دون خوض التدريبات أمر مزمن للغاية بالنسبة له".

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وواصل العشري تصريحاته: "على اتحاد الكرة أن يمنح وقت لا يقل عن 6 أسابيع لكل نادي من أجل تجهيز اللاعبين بديناً في حالة عودة النشاط الكروي في مصر، فالعودة السريعة دون تحضير قد تسبب كوارث واصابات بالغة للاعبين".