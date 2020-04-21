شكرا لقرائتكم طارق العشري: عايزين 8 أسابيع استعدادا لاستئناف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد طارق العشري، المدير الفني لفريق المصري، الفرق تحتاج من 6 لـ 8 أسابيع لتكون جاهزة لعودة الدوري المصري الممتاز.

أضاف طارق العشري في تصريحات لبرنامج جمهور التالتة عبر قناة أون تايم سبورتس أن الوضع الذي تمر به الكرة المصرية حالة استثنائية، مشيرا إلى أنه لا أحد يعلم متى ستنتهي، وأن الفترة التي نمر بها قد تمتد لاكتر من شهرين.

وأضاف:" لم نمر بهذه الحالة من قبل وما نقوم به مع اللاعبين من تدريبات منزلية جميعها عمليات تنشيطية فقط".

وأوضح العشري: "عندنا فترات اعداد نموذجية تكون من 6 لـ 8 اسابيع حتى لا يتعرض اللاعب للإصابة بعد العودة للمارسة النشاط".