شكرا لقرائتكم سيف زاهر: غرامة كهربا من 10 لـ15 مليون جنيه.. والزمالك يناور بالإعارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أفصح الإعلامي سيف زاهر عن قيام إدارة الزمالك ب تغيير هيئة الدفاع عن النادي في قضية تغريم النادي لصالح حمدي النقاز لاعب الفريق السابق، بدلا من هيئة الدفاع السابقة، والتي كانت تتولى قضايا النادي الدولية.

قال في تصريحات لبرنامج "نلعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، هناك أوراق جديدة يستند إليها الزمالك في قضية النقاز من أجل دعم موقفه في الأزمة.

أوضح أن الزمالك منح هيئة الدفاع الجديد ملف محمود كهربا، وأكد أنه لن تزيد الغرامة عن 10 أو 15 مليون، وفقا للعقد الموقع النادي، مشيرا إلى أن الزمالك يستند على قيمة إعارات كهربا وليس على قيمة عقده، باعتبار أنه أهدر على النادي مبالغ كبيرة.

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أردف: أن كهربا يستند إلى قيمة عقده لتكون الغرامات في حدود العقد الموقع بينه وبين النادي، بينما يستند الزمالك إلى القيم المالية في إعارات اللاعب، مؤكدا أن الأهلي ليس طرفا في أزمة كهربا مع الزمالك، مضيفا أن الأهلي أقدم على الحصول على توقيع كهربا بأنه لن يتحمل قيمة الغرامات التي ستصدر بحقه.

استطرد أن الزمالك وجه الشكر لنادي لأيمن حافظ وبعث له رسالة عن طريق أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس الزمالك، بسبب اختلاف في وجهات النظر، وقد يعودان من جديد، بسبب علاقته الطيبة مع مرتضى منصور.