شكرا لقرائتكم طارق السعيد: أطالب المسئولين في مصر بالتدخل لإعادتنا من الإمارات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب طارق السعيد مدرب الشباب بنادي الوحدة الإماراتي المسئولين بمصر بضرورة التدخل لإعادة المصريين العالقين في الإمارات بسبب انتشار فيروس كورونا وتعليق الطيران في غالبية دول العالم.

قال السعيد في تصريحات لبرنامج "نلعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، أنه يتمنى من الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة بأن يكون له دور والتدخل لإعادة المصريين العالقينب الإمارات، حتى يتسنى لهم العودة إلى مصر.

شدد على أن المسئولين في الإمارات يتعاملون معهم بشكل جيد ويحاولون تذليل كل العقوبات التي تواجههم، ويتمنى أن يتدخل في الأزمة.