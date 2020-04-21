شكرا لقرائتكم زاهر: 5% نسبة زيادة تجديد عقد فايلر لموسمين.. و6 شهور مكافأة التتويج بافريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الإعلامي سيف زاهر فايلر كواليس مفاوضات مسئولي الأهلي مع السويسري رينيه فايلر من أجل تجديد عقده، مؤكدا أن فايلر سيجدد عقده لمدة موسمين بزيادة 5% في الموسم الأول و10% في الموسم الثاني.

قال في تصريحات لبرنامج "نلعب أون تايم" على قناة أون تايم سبورتس، سيتم تسجيل شرط جزائي في عقد فايلر بقيمة راتب 4 شهور حال اختيار الرحيل عن الأهلي.

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أردف: العقد يشمل مكافأة شهرين حال الفوز بالدوري ونصف شهر حال الفوز بالكأس، و4 شهور حال الفوز بالكونفدرالية و6 شهور حال الفوز بدوري الأبطال وشهر واحد فقط شرط جزائي في عقده لو تم الاستغناء عنه من قبل إدارة الأهلي.

أضاف أن محمود الخطيب رئيس الأهلي طلب الحصول على كل عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، من أجل تدارك المشاكل التي حصلت في تجديد عقود بعض اللاعبين مثل أحمد فتحي وعبد الله السعيد، مشددا على أن الإدارة الحمراء ستقوم بمراجعة العقود من أجل اختيار الوقت المناسب لتجديد عقود هؤلاء اللاعبين.