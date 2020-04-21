الاتحاد الأوروبي يسعى لاستئناف البطــولات المحليــة بــدون جمهــور

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد السلوفيني ألكسندر تشيفيرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» أمس الاثنين، أن البطولات المحلية في جميع أنحاء القارة جاهزة لاستئناف النشاط خلف أبواب موصدة، في محاولة للحد من الأضرار الناجمة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

ورأى تشيفيرين أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة «كورييري ديلا سيرا» الإيطالية: أعتقد ان هناك خيارات يمكن ان تسمح لنا باستئناف مسابقات الكأس واستكمالها. قد يتعين علينا أن نستأنف المباريات بدون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات. من الأفضل اللعب خلف الأبواب الموصدة بدلا من عدم اللعب على الإطلاق في مثل هذه الأوقات الصعبة. من شأن ذلك أن يجلب السعادة للناس والشعور بأن الحياة الطبيعية عادت حتى لو كانت مشاهدة المباريات عبر شاشة التلفزيون فقط.

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وأضاف: إذا احترمت اجراءات السلامة وإذا أعطت السلطات الضوء الأخضر فان التدريب يمكن أن يستأنف. مثل العادة سنكون بحاجة لمزيد من الموافقات من اجل عودة المباريات.

وأوضح أنه في حال عودة البطولات قريباً، فإنه يمكن لعب دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) بشكل مواز، دون وضع تاريخ محدد للنهائيين.

وأكد تشيفيرين أنه لا يؤيد استمرار الموسم حتى سبتمبر وأكتوبر لأنه سيكون له تأثير كبير على الموسم المقبل 2020-2021.