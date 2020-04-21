«إنستجرام» يورط العسيري مع أهلي جدة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

طلبت إدارة أهلي جدة من مهند عسيري مهاجم الفريق تزويدها بكامل المحادثة التي دارت بينه وبين لاعب الهلال هتان باهبري، على موقع «إنستجرام»، وذلك للتأكد مما إذا كان عسيري قد أساء للأهلي بعد موجة الغضب العارمة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي من جماهير النادي، احتجاجاً على ما جاء في الحوار الذي بثه اللاعبان السبت الماضي.

وهنأ عسيري خلال البث زميله باهبري بخطوة انتقال الأخير إلى صفوف الهلال في يناير 2019 قائلاً: «أهنئك باختيار اللعب للهلال؛ لأنه ناد كبير ويحقق كل ما تريد». واعتبرت جماهير الأهلي ما قاله لاعبها إسقاطاً على ناديها، بيد أن عسيري خرج وأكد أن المقطع المتداول من الحديث «مجتزأ» مبيناً «أحترم الأهلي وجماهيره وأعتز بانتمائي إليه».

وأتبع: «لو كنت أرغب في اللعب للهلال لفعلت ذلك قبل 3 سنوات، حيث كان الأمر متاحاً أمامي، إلا أنني فضلت الأهلي».

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على صعيد آخر، قررت غرفة فض المنازعات إلغاء عقد إبراهيم غالب مع الفيصلي، وألزمت اللاعب بدفع 300 ألف ريال لمصلحة الفيصلي الذي كان يطالب بكامل قيمة العقد البالغة 1.6 مليون ريال لمدة موسمين.

هذا ويستعد غريما الرياض النصر والهلال للدخول في منافسة شرسة ولكن من نوع آخر غير المعتاد في المباريات بينهما. المنافسة هذه المرة ستكون على الفوز بملعب جامعة الملك سعود في الرياض الذي يرتبط بالهلال حتى نهاية سبتمبر المقبل.

ولا يظهر أن ثالث فرق العاصمة «الشباب» سيدخل في السباق لأن ملعبه جاهز، وبإمكانه الاستفادة من ملاعب وزارة الرياضة للمباريات الجماهيرية، ما يجعل عنوان المنافسة محصوراً بين قطبي العاصمة .