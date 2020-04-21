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هازار يتعافى بعد إجرائه عملية جراحية

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا أن نجم وسط الإسباني إدين هازار يتعافى جيداً من العملية الجراحية التي خضعها لها في كاحله، مشيراً إلى أنه سيعود أقوى إلى الملاعب.

وقال مارتينيز الذي قاد بلجيكا إلى نصف نهائي مونديال روسيا 2018، في تصريحات نقلتها الصحف المحلية في بلجيكا: أعرف أنه يتعافى جيداً ولم يعد بعيداً من الركض مجدداً ولا وجود لأي تعقيدات، كل الأمور سارت بشكل جيد لدى إجراء العملية، لكن دائماً ما تتمنى أن تظل الأمور هكذا من دون تعقيدات بعد 4 أو 5 أسابيع، وهذا ما حصل.

وأضاف: ندرك أنه سيعود أقوى، كنا محظوظين بطبيعة الحال لأنه خضع لعملية جراحية قبل تفشي ، وبالتالي لو حصل هذا الأمر خلال الوباء لكان وجد صعوبة في السفر خارج مدريد، لدي شعور إيجابي بأن إدين سيعود قريباً.

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