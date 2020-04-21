لا قيود على عودة أجانب الدوري الفرنسي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سيكون باستطاعة اللاعبين الأجانب الذين أمضوا فترة الحجر في الخارج وغير مصابين بفيروس كورونا المستجد، على غرار نجم باريس سان جرمان البرازيلي نيمار، العودة إلى فرنسا بدون مشكلة أو بدون الحاجة لوضعهم في الحجر الصحي في هذه المرحلة، وذلك بحسب وزارة الداخلية.

وأفادت وزارة الداخلية بأنه طالما أن اللاعبين مقيمون في فرنسا ولديهم تصريح إقامة أو تأشيرة إقامة طويلة لا توجد مشكلة في العودة إلى الأراضي الفرنسية، بغض النظر عن الجنسية والمكان القادمين منه.

والموضوع يعني بعض النجوم الكبار، مثل لاعبي سان جرمان نيمار ومواطنه تياغو سيلفا المتواجدين في البرازيل، إدينسون كافاني الموجود في الأوروغواي أو الحارس كيلور نافاس الذي عاد إلى كوستاريكا.