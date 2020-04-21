شكرا لقرائتكم خبر عن منشآت المريخ تحت تصرف وزارة الصحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وضع نادي المريخ السوداني ملعبه الخاص في أم درمان تحت تصرف وزارة الصحة في ظل الظروف الحالية مع تفشي فايروس كورونا، وكان وفد من وزارة الصحة زار نادي الملعب لمعاينة المرافق ومدى جاهزيتها، وقام الدكتور أحمد محمد آدم سعيد، استشاري الجراحة العامة وجراحة المناظير بمعاينة الاستاد مساء الأحد بتكليف من مدير عام وزارة الصحة. وترغب وزارة الصحة في الاستفادة من مرافق النادي لتكون سكناً للكوادر الطبية .

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