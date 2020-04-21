شكرا لقرائتكم خبر عن سلامة البشر أولًا وأخيراً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

كما كان متوقعاً، لم تتمكن رابطة المحترفين لكرة القدم من التوصل إلى قرار نهائي بشأن السيناريوهات والتصورات المقترحة الخاصة بدوري الخليج العربي، ولم يسفر اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد أمس الأول للنظر في المقترحات المقدمة من اللجنة الفنية بخصوص الموسم الحالي عن تصور واضح، وهو ما كان متوقعاً، في ظل استمرار حالة الغموض التي تسيطر على العالم، أمام سيطرة جائحة كورونا على مختلف مناشط الحياة في جميع دول العالم؛ الأمر الذي يجعل من مسالة إيجاد تصور لإنهاء الموسم في الوقت الراهن ضرباً من ضروب المستحيلات، كما أن عملية اتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن لم تعد بيد الرابطة؛ بل من اختصاصات الجهات الرسمية في الدولة، وهذا ما أكدته الرابطة بعد اجتماعها الأخير الذي أحالت فيه قرار السيناريو النهائي لإنهاء الموسم، للجهات الرسمية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية على أن يتم الإعلان الرسمي فور اتخاذ الإجراءات المناسبة.

الحديث عن مستقبل الدوريات المحلية والبطولات القارية التي تأجلت جميعها حتى إشعار آخر، بسبب جائحة كورونا، ما يزال الشغل الشاغل للقائمين على الدوريات الكبرى في العالم، وفي ظل ضبابية الرؤية التي تسيطر على المشهد العام في جميع الدوريات بمختلف دول العالم، تبدو مسألة اتخاذ قرار حاسم ونهائي بشأن جميع البطولات المحلية والخارجية أمراً في غاية الصعوبة والتعقيد، نتيجة لحالة الغموض التي تسيطر على المشهد العام، بسبب عدم معرفة التوقيت المناسب لاستئناف النشاط، في ظل عدم قدرة العالم على السيطرة على هذا الوباء، الذي شل حركة جميع القطاعات المجتمعية والاقتصادية والرياضية في العالم، ولجوء الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقبله الاتحاد الأوروبي، لعملية التأجيل المتكرر قبل البت في الإعلان النهائي، دليل على عدم إمكانية اتخاذ القرار النهائي بشأن مصير البطولات، في ظل قناعة تامة بعدم إمكانية استئناف المسابقات وسط الظروف الراهنة، كما أن تتويج أي فريق باللقب قبل استكمال المسابقة، مسألة غير مقبولة لكثيرين، ما يجعل حسم مصير الموسم في غاية الصعوبة والتعقيد حتى إشعار غير معروف.

آخر الكلام

الأولوية في هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم هذه الأيام، يجب أن تكون لسلامة البشر، من أجل ضمان استمرارية الحياة، وحتى تستمر الحياة لابد من أن نتكاتف ونتعاون تحت شعار الإنسانية، سائلين المولى السلامة.