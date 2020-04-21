8 فعاليات رئيسية في برنامج نادي مليحة الرمضاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف نادي مليحة عن باقة برامجه التي سيطلقها خلال شهر رمضان الكريم والتي تتضمن العديد من الفعاليات التي جرى لها التحضير بهدف مواصلة النشاط الرياضي والمجتمعي خلال تلك الفترة لا سيما مع جائحة انتشار فيروس كورونا، وأعلن النادي عن تنظيم ثماني فعاليات رئيسية تبدأ من الأول من الشهر الكريم وتتواصل حتى نهاية الشهر لتشكل باقة من أروع الفعاليات الرياضية والثقافية والدينية والتراثية المتنوعة.

ومن المقرر أن تنطلق تلك الباقة من الفعاليات تحت شعار «نادي مليحة معكم» وستضم الباقة ثماني فعاليات رئيسية تنظم عن بُعد من خلال حسابات التواصل لنادي مليحة على التواصل الاجتماعي وخصص لها جوائز قيمة.

أعلن عن ذلك محمد سلطان الخاصوني رئيس مجلس إدارة نادي مليحة خلال اجتماعه مع اللجنة الثقافية وخدمة المجتمع عبر نظام التواصل الإلكتروني المرئي بحضور عبدالله سعيد بالعجيد الكتبي عضو مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة الثقافة والخدمة المجتمعية بالنادي وأعضاء اللجنة وعدد من كوادر النادي.

وأكد محمد سلطان الخاصوني تقديره لمجلس الشارقة الرياضي ولكافة الاتحادات الرياضية والهيئة العامة للرياضة على مختلف أوجه التواصل لدعم مختلف البرامج في النادي، ولفت إلى أن حجر الزاوية في هذه الفعاليات هو تفاعل الأسر سواء المواطنين والمقيمين على مستوى الدولة للمشاركة في هذه البرامج والاستفادة من المحاضرات الرياضية وحصص التمارين الرياضية المتنوعة.

فيما أشار عبدالله سعيد بالعجيد الكتبي إلى أهمية الفكرة المتكاملة التي يطرحها النادي خلال شهر رمضان لتحقق عوائد اجتماعية متنوعة في دعم أفراده على مواصلة الرياضة وكذلك الثقافة على حد سواء.