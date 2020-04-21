الشارقة للمرأة يحصد 7 ميداليات ملونة في «كاراتيه فلسطين»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شارك فريق الكاراتيه بنادي الشارقة الرياضي للمرأة في بطولة فلسطين الدولية للكاراتيه، التي أقيمت خلال الفترة 15 إلى 19 إبريل الجاري عن بُعد تجنباً لانتشار فيروس كورونا، وحصدت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة 7 ميداليات ملونة في البطولة، وحصدت بتول أحمد المركز الأول فئة تحت 10 سنوات في الكاتا، أما رناد علام فحققت المركز الثاني في فئة 10-11 سنة كاتا، وحصدت سهيلة عبدالحليم المركز الثالث مكرر في فئة 10-11 سنة كاتا، وفي الوقت نفسه حصدت جود محمود المركز الخامس فئة 10-11 سنة في الكاتا، وانتزعت جمانة محمد علي المركز الأول في فئة 12-13 سنة في الكاتا، فيما أسفرت منافسات الكاتا فئة 12-13 سنة عن فوز نادين أحمد بالمركز الثالث وهدى أحمد بالمركز الثالث مكرر.

ويضم فريق الكاراتيه في نادي الشارقة لرياضة المرأة 15 لاعبة في الفريق الأول، و18 لاعبة في فريق الناشئة، و19 لاعبة من فريق البراعم اللواتي يشاركن بشكل مستمر وعلى مدار العام في عدد من المنافسات المحلية والإقليمية والدولية، ودائماً ما يحققن أفضل النتائج.‬‬‬ ‬

وقالت مدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة ندى النقبي: «أثبتت رياضة المرأة الإماراتية قدرتها على تحقيق البطولات والإنجازات ولو عن بُعد، حيث أكدت المشاركة أهمية ودور القيادة في مواكبة التطورات المحلية والعالمية»، مشيرة إلى أن المشاركات الرياضية عن بعد في الظروف القاهرة غير الاعتيادية، في إشارة إلى فيروس كورونا الذي يجتاح دول العالم.‬