ملعب الجامعة يشعل المنافسة بين النصر والهلال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي

يستعد غريما الرياض النصر والهلال للدخول في منافسة شرسة، ولكن من نوع آخر غير المعتاد في المباريات بينهما، المنافسة هذه المرة ستكون على الفوز بملعب جامعة الملك سعود في الرياض الذي يرتبط بالهلال حتى نهاية سبتمبر/أيلول المقبل.

وطرحت الجامعة الملعب الذي يتسع لقرابة 25 ألف متفرج للمناقصة العامة أمام فرق العاصمة بامتيازات جديدة، على أن تفتح المظاريف بعد 3 أشهر.

وأتاحت الجامعة كراسة الشروط للمستثمرين استعداداً لقبول الطلبات، في حين رفض القائمون على المنشأة الإدلاء بأي توضيحات احتراماً لأدبيات الاستثمار.

ولا يظهر أن ثالث فرق العاصمة «الشباب» سيدخل في السباق لأن ملعبه مهيأ لاستضافة المباريات، وبإمكانه الاستفادة من ملاعب وزارة الرياضة للمباريات الجماهيرية، ما يجعل عنوان المنافسة محصوراً بين قطبي العاصمة الأكثر اهتماماً بالملعب.

يذكر أن جامعة الملك سعود وقعت عقداً استثمارياً مع شركة «صلة» المختصة بالاستثمار الرياضي في أكتوبر 2017 ليصبح عن طريق الأخيرة الملعب خاصاً بمباريات فريق الهلال لمدة 3 سنوات مقابل 15 مليون ريال، في حين أطلقت جماهير الهلال على الملعب مسمى «محيط الرعب».

واستضاف الملعب خلال الفترة الماضية مباريات الهلال في البطولات المحلية ودوري أبطال آسيا، كما شهد إقامة عدد من المباريات الهامة عالمياً كالسوبر الإيطالي الذي جمع في ديسمبر/كانون الأول الماضي فريقي لاتسيو ويوفنتوس وانتهى بفوز الأول «3-1»، إلى جانب مباريات السوبر كلاسيكو 2019 للمنتخبات مطلع 2019، والسوبر كلاسيكو الكبير الذي جمع بين البرازيل والأرجنتين في نوفمبر الماضي وانتهى بفوز الأخيرة بهدف ليونيل ميسي.