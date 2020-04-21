نادي الشارقة للدفاع عن النفس ينظم مجلس رمضاني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقد مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس اجتماعه الدوري باستخدام التطبيقات الإلكترونية عن بُعد والتي تأتي ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، ترأس الاجتماع أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس الإدارة بمشاركة نائبه أحمد سعيد الجروان، والأعضاء عبيد العسم السويدي ومحمد عبد الله بورحيمة وعلي عبيد الحمودي وطارق جمعة السويدي وخالد ابراهيم الناخي والمهندسة هنادي خليفة الكابوري المدير التنفيذي، ومحمود لطفي عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي والسكرتير التنفيذي للنادي.

وتقدم مجلس إدارة النادي بالشكر والتقدير للشيخ صقر بن محمد القاسمي رئيس مجلس الشارقة الرياضي والأمين العام عيسى هلال الحزامي للرعاية والدعم الكبيرين، الأمر الذي ساهم في نجاح برنامج التدريب عن بعد الذي نظمه النادي ونجح في استقطاب اكثر من 30 ألف متابع من مختلف إنحاء العالم.

واعتمد مجلس الإدارة تنظيم المجلس الرمضاني عن بعد والذي سيقام في حلقتين خلال الشهر المبارك، وتأتي هذه المبادرة ضمن توجهات مجلس إدارة النادي بهدف دعم المواهب الرياضية الإماراتية والعربية وتعزيز دورها في الحصول على الميداليات الأولمبية والدولية وأن يكونوا مصدر إلهام للرياضيين في الإمارات ولأندية الإمارة الباسمة، حيث سيقوم كل من بطل التايكواندو الأولمبي أحمد بوغوش من الأردن والحائز ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو2016، والحكم الدولي محمد علي رشوان من مصر وهو أحد أبرز أبطال العالم بالجودو والحائز الميدالية الفضية والميدالية الذهبية الفخرية في اولمبياد لوس انجلوس 1984، بتقديم خلاصة خبرتهما التي مهدت لهم أن يكونوا أبطالاً عالميين والأساليب التي تم اتباعها للوصول لمنصات التتويج العالمية.

كما واعتمد مجلس الإدارة قراراً بتنظيم أربع دورات للمدربين دولية في رياضات الدفاع عن النفس، كما اطّلع مجلس الإدارة على الإجراءات المتخذة والتحضيرات الجارية استعداداً للتدقيق الخارجي للجودة في الإدارة المتكاملة والمزمع إجراؤه خلال الشهر الجاري وكذلك خطة اللجنتين الاعلامية والثقافية في شهر رمضان ووجه المجلس بإقامة مسابقة رياضية ثقافية توعوية.

وأثنى أحمد عبد الرحمن العويس رئيس مجلس إدارة النادي على الجهود المميزة لأسرة النادي من خلال العمل عن بعد وتأدية جميع الواجبات والمسؤوليات بشكل دقيق مما ساهم بمواصلة تنفيذ الخطة الاستراتيجية للنادي.