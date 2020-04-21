1106 مشاركين في سباق «خلك في البيت» للجري

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تفاعل 1106 مشاركين ومشاركات منهم 154 من السعودية في سباق «خلك في البيت» للجري الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي يومي الجمعة والسبت الماضيين، ضمن مبادراته المتواصلة لتفعيل الأنشطة الرياضية عن بعد، وتعزيز التواصل مع فئات المجتمع عبر الرياضة، وتشجيعهم على ممارستها من البيت للحفاظ على لياقتهم البدنية ودعوتهم لجعلها نمطاً للحياة اليومية والصحية.

وشهد سباق مسافة 3 كم مشاركة 290 (122 من الذكور و168 من الإناث)، وشهدت مسافة 5 كم مشاركة 355 (194 من الذكور و161 من الإناث)، وشهدت مسافة 10 كم مشاركة 352 (260 من الذكور و92 من الإناث)، إضافة إلى مسافة 1 كم المخصصة لصغار السن والتي شارك فيها 109 (64 من الذكور و45 من الإناث)، ووصل عدد المشاركين الذكور في السباق بشكل عام إلى 640 مقابل 466 من الإناث.

وتمكن المشاركون من ممارسة رياضة الجري على جهاز المشي أو في حديقة المنزل وحتى حول الصالة من خلال ربط تقنيات مختلف ساعات اليد الرياضية بالنظام المعمول به، والذي يتيح معرفة الزمن المستغرق في قطع المسافة التي تم اختيارها من قبل المشارك.

وأشاد طلال الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع التطوير الرياضي في مجلس أبوظبي الرياضي بالنجاحات الكبيرة التي حققها سباق خلك في البيت للجري، مبيناً أن عدد المشاركين في السباق يدفع المجلس لتنظيم المزيد من السباقات التي تطمح للحفاظ على النشاط البدني لمجتمع أبوظبي، معرباً عن شكره وتقديره للمشاركين من مختلف الجنسيات، موضحاً أن المشاركة السعودية الكبيرة تمثل مكسباً مهماً للفعاليات الرياضية المجتمعية التي تقام عن بعد.