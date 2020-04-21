كلباء يطلق حملة لتوزيع الكمامات والقفازات الطبية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أطلقت شركة الكرة بنادي اتحاد كلباء، حملة لتوزيع الكمامات والقفازات الطبية على قطاع العمال في المناطق الصناعية والسكنية بمدينة كلباء والساحل الشرقي، بالتعاون مع شرطة كلباء وقناة الشرقية في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعا علي كانو اللوغاني رئيس مجلس إدارة الشركة لضرورة تسخير كافة الإمكانيات المتاحة من قبل النادي والتعاون مع الجهات المختصة لسلامة المجتمع وأمنه، مشيراً إلى أن هذا العمل أقل ما يمكن أن تقوم به الأندية وقطاع الرياضة بهدف مكافحة هذه الأزمة، كما ثمن اللوغاني الجُهود الكبيرة التي تبذلها القيادة الرشيدة للحد من انتشار جائحة كورونا، كما أثنى على توجيهات مجلس الشارقة الرياضي المتمثلة بضرورة الالتزام برواتب العاملين في الأندية من إداريين وفنيين وعمال، بهدف تحقيق الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بمستوى المعيشة للعاملين في ظل الأوضاع الحالية.

وأضاف أن اتحاد كلباء من الأندية الحريصة على الإيفاء بكافة الحقوق وتربطه علاقات حميمة بالعمالة الذين يحظون برعاية واهتمام من قبل إدارة النادي برئاسة الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، ونائبه الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، ودائماً ما يكون نهج النادي تجاه العمال والموظفين هو تقدير الجُهد والعمل الذي يقومون به.

ووجه اللوغاني في ختام حديثه رسالة إلى أفراد المجتمع من رياضيين ومواطنين ومقيمين، دعاهم فيها إلى البقاء في منازلهم وتجنب الخروج إلا للضرورة واتباع تعليمات المسؤولين، والالتزام بالتباعد الاجتماعي.