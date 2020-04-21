اتحاد الجولف يجتمع بعد غد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يعقد اتحاد الإمارات للجولف صباح بعد غد الأربعاء، اجتماعه الأول عن بعد، لبحث العديد من المحاور التي تصب في صالح اللعبة واللاعبين بجميع فئاتهم العمرية خلال الفترة الماضية والحاضرة والمستقبلية، وأبرزها مراجعة النظام الأساسي السابق للاتحاد ليتم اعتماده بشكل رسمي بما يتماشى مع اللائحة الاسترشادية للهيئة العامة للرياضة، ومن ثم الاطلاع على التقرير الإداري والفني لمشاركة منتخباتنا في البطولات الخارجية العربية والخليجية، بالإضافة للأنشطة والبطولات المحلية، ومدى تنفيذها ومردودها الإيجابي حول زيادة انتشار اللعبة وتوسيع قاعدتها ومستوى أداء اللاعبين، والاطلاع على الخطوات الاحترازية التي تم اتخاذها للحد من انتشار وباء فيروس كورونا، على مستوى اتحاد اللعبة ولاعبينا وأندية الجولف بالدولة.

كذلك يهدف الاجتماع إلى وضع التصورات للمرحلة المقبلة عقب الانتهاء من الفيروس المستجد، والمتعلقة بالأنشطة والبطولات المحلية والخارجية المقبلة، من حيث استكمال البطولات السابقة أو الاكتفاء بما تم تنفيذه، إلى جانب التصديق على محضر اجتماع مجلس الإدارة السابق.

وقال خالد الشامسي الأمين العام للاتحاد: «طوال الفترة الماضية اعتمد الاتحاد على المنصات الرقمية والبريد الإلكتروني في مناقشة الترتيبات لعقد الاجتماع المرئي الأول عن بعد، وذلك بهدف اعتماد المحاور التي ستتم مناقشتها واتخاذ القرارات فيها».